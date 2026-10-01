Четырехэтажный особняк архитектора К. Л. Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге охватил крупный пожар, площадь которого достигла 2 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Сообщение о пожаре поступило по адресу: Адмиралтейский район, Исаакиевская площадь, дом 3. Происходит открытое горение в четырехэтажном здании», – сказали в ведомстве.

Возгорание произошло в доме №3 в 21:11 по бакинскому времени. По данным оперативных служб, огонь распространился на все этажи здания и может угрожать соседним домам. Ранее площадь пожара оценивалась в 450 кв. м.

Ранг пожара повысили до третьего. На месте увеличили группировку до 125 человек и 25 единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали. Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего. Точная причина возгорания будет установлена по итогам пожарно-технической экспертизы.

Особняк Миллера расположен в историческом центре Петербурга на Исаакиевской площади.

