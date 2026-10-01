Президент России Владимир Путин заявил, что политика США в отношении Палестины не определяется Израилем, Вашингтон исходит прежде всего из собственных национальных интересов.

«Что касается палестинской проблемы, я сказал и еще раз повторю, – она может быть решена только на основе создания полноценного палестинского государства. По поводу того, что политика США в отношении Палестины определяется Израилем, – вряд ли так, позволю себе сказать», – отметил российский лидер на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин добавил, что не сомневается в том, что администрация Дональда Трампа прежде всего руководствуется интересами США. При этом он отметил, что вопрос о том, кто и каким образом влияет на американскую политику, требует отдельной оценки.

Российский лидер также указал, что знает о позиции и Турции по палестинскому вопросу.