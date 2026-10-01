Президент России Владимир Путин рассказал, как во время одной из поездок тигр выбежал на дорогу перед его автомобилем и некоторое время бежал впереди машины.

«Тигру, который вышел на дорогу перед нашей машиной, бежал впереди, махал хвостиком. Наверное, сообщили о том, что угрозы нет, потому что я занимаюсь поддержанием популяции тигров. И есть результаты!» – сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам российского президента, меры по сохранению популяции тигров дают результаты.

Журналист заметил, что для кошек виляние хвостом не обязательно означает позитивную реакцию.