Сейм Литвы намерен в начале 2027 года исключить из Конституции запрет на размещение ядерного оружия на территории страны, сообщил телеканал LRT со ссылкой на спикера парламента Юозаса Олекаса.

Олекaс отметил, что для того, чтобы «принять именно эту статью Конституции», Сейму потребуется немного продлить осеннюю сессию – вероятно, до 13 января 2027 года. По его оценке, из-за действующего конституционного ограничения Литва «в контексте НАТО выглядит как белая ворона».

В июле Сейм одобрил рассмотрение законопроекта, предложенного президентом Гитанасом Науседой и предусматривающего отмену запрета на размещение в стране ядерного оружия. Инициатива предполагает исключение из Конституции 137-й статьи, которая запрещает размещать на территории Литвы оружие массового поражения, включая ядерное.