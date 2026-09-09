Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Осло с руководителями ведущих оборонных компаний Европы следующий этап реализации антибаллистической программы FREYJA, сообщает Офис президента.

Во встрече, которая прошла совместно с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, приняли участие руководители компаний FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo, а также министры обороны, иностранных дел и финансов Норвегии.

Главной темой переговоров стало развитие программы FREYJA. Украинская сторона представила достигнутые результаты и согласовала с партнерами дальнейшие шаги, которые предстоит реализовать в ближайшие месяцы на уровне правительств и оборонной промышленности.

«Украина способна создать и изготовить ракету-перехватчик и пусковую установку, и важно, что партнеры готовы вносить необходимые вклады в эту программу. Наша страна рассчитывает на первые практические результаты», – сказал Зеленский.

Отдельное внимание участники встречи уделили укреплению украинской системы противовоздушной обороны.

«Защита европейского неба – это наша общая задача», – отметил президент.

Напомним, в программе FREYJA участвуют Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.

