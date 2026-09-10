На фоне продолжающихся ударов по Ирану и сообщений о возможных атаках США на иранские танкеры Тегеран все жестче предупреждает о последствиях дальнейшей эскалации. КСИР пригрозил ударами по нефтяным судам в портах Кувейта и Бахрейна, связанным с американскими силами, а также предупредил, что атаки на иранские суда могут повлечь массированные удары по американским военным объектам в регионе. Одновременно усиливаются риски для судоходства и нефтяного рынка в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Как отметил в беседе с Minval Politika востоковед, эксперт NEST Centre Руслан Сулейманов, угрозы Тегерана в нынешней ситуации нельзя воспринимать исключительно как элемент риторики.

«Полагаю, что эти угрозы вполне реальны, потому что все «красные линии» уже пройдены, и, как неоднократно подчеркивали в Тегеране, идет война уже без правил», — сказал эксперт.

По его словам, дальнейшая эскалация с одной стороны неизбежно будет провоцировать ответную эскалацию с другой. Поэтому, считает Сулейманов, исключать новые атаки на нефтяные суда в странах Персидского залива нельзя.

При этом востоковед не считает, что возможные удары США по иранским танкерам способны сами по себе кардинально изменить ситуацию. По его мнению, подобная стратегия Вашингтона не является принципиально новой.

«Американцы и прежде наносили удары по иранским танкерам, по другим иранским объектам, но не думаю, что это приведет к кардинальному изменению ситуации на земле и на море», — отметил Сулейманов.

Он объясняет это тем, что у Исламской Республики сохраняется достаточно большой запас прочности, позволяющий продолжать войну за счет внутренних резервов. Поэтому попытки усилить экономическое давление посредством уничтожения или затопления танкеров, по его оценке, больше способны вызвать ответную реакцию Тегерана, чем заставить Иран отказаться от своей линии: «Нанесение ударов по танкерам, скорее всего, приведет к ответной реакции, к ответным ударам по американским объектам или по объектам арабских монархий Персидского залива».

Отдельный риск связан с возможностью распространения ударов непосредственно на инфраструктуру стран Персидского залива. КСИР уже предупреждает об атаках на нефтяные суда в портах Кувейта и Бахрейна, и вопрос теперь заключается в том, останутся ли подобные заявления инструментом давления или Тегеран действительно готов перейти к практическим действиям.

Сулейманов считает, что вероятность такого перехода достаточно высока. По его словам, Иран уже демонстрирует готовность отказаться от одной лишь риторики: «Думаю, что Иран, очевидно, готов перейти от словесных угроз к реальным действиям».

Востоковед считает, что подобные действия должны одновременно выполнять несколько задач: с одной стороны, стать сигналом непосредственно для Вашингтона, а с другой — предупредить арабские монархии Персидского залива о последствиях предоставления своей территории и инфраструктуры для американских операций.

«Это, опять же, будет и сигналом американцам, и арабским монархиям залива. Сигналом о том, что нужно остановиться и что каждый удар по иранским объектам повлечет за собой ответные действия со стороны Тегерана», — пояснил Сулейманов.

При этом отдельного резкого ухудшения ситуации вокруг Ормузского пролива для перехода к серьезному кризисному сценарию, по мнению эксперта, уже не требуется, поскольку сам кризис вокруг этой важнейшей транспортной артерии продолжается.

По его словам, нынешняя ситуация принципиально отличается от той, которая существовала до 28 февраля нынешнего года. Судоходство через пролив значительно сократилось, а участники рынка стали гораздо осторожнее оценивать риски.

«Это явно не тот Ормузский пролив, который был до 28 февраля. Судоходство через эту водную артерию сильно сократилось», — указал эксперт.

Сулейманов обращает внимание и на экономические последствия происходящего. По его словам, страховые компании отказываются страховать торговые суда, а торговые компании, в свою очередь, не хотят отправлять свои корабли через Ормуз.

«Поэтому чего-то принципиально нового я здесь не ожидаю. Кризис продолжается уже больше полугода», — подчеркнул он.

Сулейманов считает, что главная цель Ирана заключается не в нанесении Соединенным Штатам существенного военного ущерба и тем более не в попытке добиться победы над американской стороной: «Я не ожидаю, что Иран нанесет какой-то существенный урон американцам. Такой задачи, собственно, и нет», — сказал востоковед.

По его словам, стратегическая задача Тегерана заключается прежде всего в сдерживании Вашингтона и демонстрации того, что американские удары не останутся без ответа. Поэтому ответные действия Ирана, вероятно, продолжатся, однако их смысл будет заключаться именно в демонстрации возможностей и готовности сопротивляться давлению.

«Есть задача осуществлять сдерживание американцев и не оставлять без ответа их атаки», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Иран объективно не ставит перед собой задачу победить США в прямом военном противостоянии.