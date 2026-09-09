В бастионе «демократии», которая сегодня якобы царит в Армении, наблюдается довольно интересная ситуация. Название есть, но сути этой пресловутой демократии нет. И это становится все более очевидным, особенно если посмотреть не на красивые заявления, а на то, что происходит в самой стране.

Но в нашей статье мы хотим затронуть другую сторону медали. А именно разобрать отношение европейских структур к Азербайджану и Армении. Разница не просто существенная, она огромная.

Стоит только в Азербайджане какому-то оппозиционеру чихнуть не в ту сторону, которую не пожелали их западные кураторы, как начинается вселенский вой. Сразу появляются заявления европейских политиков, правозащитных организаций и различных международных структур. Начинаются разговоры о демократии, правах человека, свободе слова и международном праве.

Создается впечатление, что некоторые европейские структуры только и ждут удобного момента, чтобы в очередной раз указать Азербайджану на его недостатки.

А вот в Армении с этим вопросом, как поется в песенке, «все хорошо, прекрасная маркиза». Только ничего хорошего нет.

Пока Европа заигрывает с Арменией, превозносит ее демократические успехи и пытается представить эту страну образцом демократического развития на Южном Кавказе, там происходят события, которые ничего общего с демократией не имеют.

Так, сын военного преступника Роберта Кочаряна — Левон — жалуется, что ему не позволяют навещать своего брата Седрака Кочаряна.

«Непонятно, почему. Навещать его могут только жена и дети», — сказал Кочарян на встрече с журналистами.

Он отметил, что своего отца видел только один раз.

«Но они обязаны разрешить мне навещать его также как депутату Национального собрания, однако говорят: „Мы рассматриваем тебя как близкого родственника“, то есть с учетом ограничений я могу его навещать», — отметил Левон Кочарян.

В сторону все эмоции, и обратимся к фактам. Перед нами вполне конкретная ситуация. Человек публично говорит о существующих ограничениях на посещение близких родственников. При этом речь идет о депутате Национального собрания Армении.

Казалось бы, для европейских правозащитных организаций это как раз тот случай, который должен находиться в центре внимания. Но мы почему-то не наблюдаем привычной активности.

«Кровожадные азербайджанцы» предоставляют все условия для еженедельного общения главарей карабахской хунты с родными и близкими, а вот в самой Армении такой возможности нет.

Именно здесь особенно хорошо видна разница в подходах. Когда речь идет об Азербайджане, любое ограничение моментально становится поводом для международного давления. Европейские структуры требуют объяснений, принимают заявления и пытаются вмешиваться в ситуацию.

Когда же похожая тема возникает в Армении, все почему-то значительно спокойнее.

Молчат так называемые правозащитные организации, такие как Human Rights Watch или Amnesty International. Не видно особой активности и со стороны Европарламента. Нет привычных громких заявлений, требований и резолюций.

Ответ, на наш взгляд, достаточно прост. Европа давно перестала апеллировать к международному праву, отдав предпочтение интересам армянского лобби.

Именно поэтому одни и те же ситуации получают совершенно разную оценку в зависимости от того, где они происходят.

Таким образом, международное право работает, когда это касается азербайджанских оппозиционеров, а вот в Армении оно дает сбой. Получается очень удобная система: к Азербайджану применяется максимальная строгость, а в отношении Армении используется совершенно другой подход.

Особенно показательно, что все это происходит на фоне постоянных разговоров о демократическом развитии Армении. Ереван преподносят как государство, которое якобы уверенно движется по пути демократии, а любые проблемы внутри страны стараются представить как обычные трудности переходного периода.

Но демократия определяется не заявлениями политиков и не красивыми словами европейских чиновников. Она определяется тем, насколько государство соблюдает права человека на практике. В том числе права тех людей, которые могут быть политически неудобными.

И здесь возникает очевидная проблема. Нельзя постоянно рассказывать об универсальности прав человека, а затем закрывать глаза на конкретные случаи, которые происходят в стране, считающейся европейским партнером.

Если права человека действительно являются универсальной ценностью, то не может быть такого, что в Азербайджане их нарушение вызывает бурю возмущения, а в Армении аналогичная ситуация проходит практически незамеченной.

Ведь правила должны быть одинаковыми для всех.

Нельзя защищать права человека выборочно. Нельзя использовать международное право как инструмент политического давления на одни страны и одновременно забывать о нем, когда речь идет о политически удобных партнерах.

В противном случае все разговоры о демократии превращаются в обычную политическую игру.

Именно поэтому история с Кочарянами важна не только сама по себе. Она показывает более серьезную проблему — отношение европейских структур к происходящему в Армении. Пока Ереван получает очередные комплименты за свой «демократический путь», реальные проблемы внутри страны остаются без должного внимания.

И вот резюме на заметку европейцам: если вы выступаете за международное право — применяйте его одинаково.

Если вы защищаете карабахских террористов и требуете для них соблюдения определенных прав, то логично и за Кочаряна заступиться.

Или преступник преступникам рознь?

P.S. Хотя логичнее было бы, если военный преступник Роберт Кочарян отбывал свой срок в Азербайджане. А мы бы со стороны наблюдали за европейскими резолюциями. Они ведь такие смешные…