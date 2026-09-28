В настоящее время определенная прослойка армянского общества живет в параллельном мире. В этом мире для них есть все: и «Великая Армения», и «арцах», и «Бакуракерт», и так далее. Одним словом, раздолье для армянских фантазий.

Возможно, мы удивим армянских сказочников, но мифы и легенды Древней Греции намного ближе к истине, чем какой-то «Арцах». Но «древнейшие» все равно остаются при своем мнении.

И при такой геополитической конфигурации, сложившейся после 44-дневной войны и антитеррористической операции в сентябре 2023 года, над бессильными и смешными злопыхательствами реваншистов остается только иронично усмехнуться. Пока мечтатели строят «замки на песке Великой Армении» с «арцахским придатком», реальность говорит об обратном.

И в контексте сказанного вырисовывается интересная картина в стиле сюр. Так, реваншистские силы в лице оппозиционных СМИ, в частности газеты «Грапарак», возмутились годовщиной начала войны 2020 года.

Поводом стало то, что премьер Никол Пашинян и другие высшие чиновники не выступили с соболезнованиями, а Общественное телевидение в тот же день показало развлекательный концерт.

Мы понимаем, что армянские вояки, которые в своих фантазиях уже «вернули» земли чуть ли не в созвездии Ориона или в туманности Андромеды, могут возмущаться чем угодно. Но при чем тут Пашинян?

Начнем с того, что в 2019 году сей персонаж своим бездумным заявлением «Карабах — это Армения» совершил трагическую ошибку. Но это не стало предтечей войны. Его заявление лишь ускорило развязку. До этого были крупномасштабные эскалации и в апреле 2016 года, и в июле 2020-го.

Сегодня армянские СМИ во всех смертных грехах обвиняют правительство Пашиняна в том, что накануне годовщины, забыв о погибших, они транслировали концерт на Общественном телевидении.

Для пущей убедительности злопыхатели, для которых война — мать родная, приплели и проект TRIPP, который пока остается на бумаге, тогда как жизнь дорожает с каждым днем.

И смех, и грех. Вроде дата — 27 сентября — никак не связана с Западом, но ушлые наши соседи решили задним числом всю свою головную боль свалить на здоровую американскую. И почему бы и нет? Проект — один и масштабный. Важно, что на TRIPP можно свалить все неудачи — от мирного процесса до цен в магазинах.

Но что самое примечательное: TRIPP, который даст возможность выйти из многолетней изоляции, преподносится совершенно в иной интерпретации. И что самое забавное — эта интерпретация играет на руку армянской стороне.

Итак, в сухом остатке мы имеем пессимистический для армян вывод. Армянские мечтатели не в состоянии предложить своей стране ничего, кроме вечного траура.

И тут возникает некое двойственное чувство. А может, это и к лучшему? И «геноцидов» в коллекции наших соседей будет больше, ну и утешения для «младенца» — сосательный рефлекс у которых по десятибалльной шкале ломает все градусники.

Но во всей этой гротескной картине, созданной армянскими политиканами, ничуть не забавно то, что сами же армяне ради своих меркантильных интересов стараются побольше нелегально заработать, да и подачки армянской диаспоры будут щедрее.

Только в этой богомерзкой «ловле рыб в мутной воде» армянским СМИ и их спонсорам нужно помнить: чем больше они тратят денег на ненависть к азербайджанцам, тем сильнее будет противодействие армянскому реваншизму. А формула здесь проста: президент — армия — народ. И противоядия от этого нет.

Ну а если определенные силы больше склонны к слезам, а «геноцид» — их кредо, если их политическая жизнь строится на постоянном возвращении к прошлому, то Азербайджан в этой теме ничем помочь не может.

В этом вопросе Баку армянам не советчик. Уровень несопоставим. Если родился червяком, то о небесах не мечтай.

В контексте сказанного смоделируем картину Второй мировой войны. Представьте: советские солдаты совместно с союзниками уничтожают нацистов. Логика войны. Мало того, большинство немцев со стыдом и позором на челе вспоминают свое прошлое. Естественно, в той же Германии никому и в голову не придет отмечать 8 мая 1945 года как траурный день. Мировоззрение и осмысление прошлых ошибок дают о себе знать.

А в Армении так же? Ответ не нужен, он на поверхности…