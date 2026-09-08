Журнал France Football опубликовал список претендентов на «Золотой мяч» – главную индивидуальную награду сезона для футболистов.

В шорт-лист вошли 30 футболистов. Испанию представят Пау Кубарси, Ламин Ямаль, Родри и Ферран Торрес (все – «Барселона»), Марк Кукурелья («Реал») и Фабиан Руис (ПСЖ).

От Франции в список попали Усман Дембеле (ПСЖ), Килиан Мбаппе («Реал»), Вильям Салиба («Арсенал»), а также Майкл Олисе и Дайо Юпамекано (оба – «Бавария»). Среди англичан – Джуд Беллингем («Реал»), Гарри Кейн («Бавария») и Деклан Райс («Арсенал»).

Португалию представят Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Нуну Мендеш и Жуан Невеш (оба – ПСЖ). В числе номинантов от Бразилии – Габриэл («Арсенал»), Винисиус («Реал»), Маркиньос и Витинья (оба – ПСЖ).

От Аргентины в шорт-лист вошли Лионель Месси («Интер Майами») и Лаутаро Мартинес («Интер»). Также среди претендентов – колумбиец Луис Диас («Бавария»), норвежец Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), грузин Хвича Кварацхелия, марокканец Ашраф Хакими и эквадорец Вильян Пачо (все – ПСЖ), сенегалец Садио Мане («Ан-Наср») и мексиканец Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»).

Имя победителя объявят 26 октября на церемонии в Лондоне. Мероприятие перенесли из Парижа в честь первого обладателя «Золотого мяча» – английского нападающего Стэнли Мэттьюза, получившего награду в 1956 году.

По словам организаторов, в семидесятилетний юбилей премии «будет уместно отметить лучших современных исполнителей прекрасной игры в самом сердце страны, где она зародилась».

«Золотой мяч» учредил бывший главный редактор France Football Габриэль Ано. Изначально претендовать на награду могли только европейские футболисты. С 1995 года ее стали вручать игрокам любой национальности, выступающим за европейский клуб, а с 2007 года обладателем премии может стать футболист любой национальности независимо от места выступления.