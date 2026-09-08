Запуск электронного документа e-CMR может существенно ускорить развитие Среднего коридора и сократить время ожидания грузовых автомобилей на границах. Об этом генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов заявил на панельной дискуссии «Черноморско-каспийский регион на новой карте мировой логистики: роль Азербайджана, коридоров и грузовых потоков», сообщает Minval Politika.

Отметим, что электронная накладная e-CMR регулируется Дополнительным протоколом к Конвенции о договоре международной перевозки грузов (КДПГ), принятым в 2008 году.

По его словам, именно электронный документооборот является одним из ключевых условий повышения скорости и эффективности автомобильных перевозок. Азербайджан уже присоединился к системе электронного CMR. В настоящее время ведётся работа с Турцией и Россией, и, по прогнозам Гурбанова, первая перевозка с использованием e-CMR может состояться до конца года.

«Если e-CMR в конце года заработает, это даст очень большой толчок для развития Среднего коридора», — отметил он.

Гурбанов подчеркнул, что автомобильные перевозки играют важную роль в функционировании Среднего коридора, поскольку участвуют практически во всех мультимодальных перевозках. При этом автомобильный и железнодорожный транспорт не являются конкурентами — напротив, развитие железной дороги способствует росту автомобильных перевозок.

По его словам, в условиях изменения геополитической ситуации именно автоперевозчики одними из первых реагируют на изменения грузопотоков благодаря большей гибкости и возможности оперативно менять направления.

В течение текущего года значительная работа была проведена также в сфере электронных разрешений на международные автомобильные перевозки. Азербайджан развивает цифровое сотрудничество с Грузией, Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, а также ведёт работу с другими государствами. Ещё одним важным направлением становится переход на электронную систему TIR.

По словам Гурбанова, в прошлом месяце состоялась первая перевозка по e-TIR между Азербайджаном и Туркменистаном. Следующим этапом должна стать организация перевозок по e-TIR с Турцией.

Гурбанов отметил, что электронные разрешения, e-CMR и e-TIR являются тремя важными инструментами цифровизации автомобильных перевозок.

«Если мы избавимся от бумажных перевозок, это поможет ускорить процессы», — отметил он.

При этом переход на единую цифровую систему сталкивается с объективными сложностями. По словам генерального секретаря ABADA, Средний коридор представляет собой единую цепочку, эффективность которой зависит от самого слабого звена. Азербайджан уже активно продвигается в направлении цифровизации, однако у каждой страны-участницы есть собственная инфраструктура и электронные системы. Поэтому необходимо обеспечить их совместимость.

«Если Азербайджан готов к этой цифровизации, он должен подталкивать другие государства, чтобы они тоже подключались», — сказал Гурбанов.

По его словам, успешная реализация пилотных проектов показывает, что необходимая основа для дальнейшей цифровизации уже создана. В перспективе к электронным перевозкам должны подключаться Турция, Грузия и другие страны — участницы Среднего коридора.

Он подчеркнул, что развитие самого маршрута должно опираться на три основных направления: укрепление торгово-экономических связей, развитие мультимодальных перевозок и повышение качества, скорости и эффективности работы самих перевозчиков.

В этом контексте переход на электронный документооборот позволит сократить время оформления грузов и уменьшить периоды ожидания автомобилей на границах, что, в свою очередь, повысит конкурентоспособность Среднего коридора.