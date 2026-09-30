На фоне роста цен на энергоносители, вызванного войнами в Иране и Украине, Европейский союз готовится предотвратить энергетический кризис предстоящей зимой в случае, если президент США Дональд Трамп запретит экспорт американского дизельного топлива.

Как пишет The Washington Post, на протяжении нескольких месяцев страны ЕС пытаются смягчить последствия роста цен на энергоносители после того, как американо-израильская война против Ирана нарушила глобальные поставки и транспортировку нефти через Ормузский пролив.

На фоне сокращения запасов газа обеспокоенность в Европе в последние дни усилилась после заявления Трампа о том, что он «очень серьезно» рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива. Соединенные Штаты — крупнейший в мире экспортер дизеля — по состоянию на прошлый месяц обеспечивали около половины европейского импорта этого вида топлива.

В преддверии отопительного сезона еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен направил письмо всем 27 государствам — членам ЕС, рекомендовав им сократить потребление газа и электроэнергии «настолько долго, насколько это будет необходимо».

Он предупредил, что после лета, отмеченного рекордными волнами жары, объем резервов значительно ниже обычного уровня. Йоргенсен призвал страны ЕС рассмотреть возможность сокращения потребления электроэнергии в часы пик, а также ограничения температуры в общественных зданиях.

На встрече европейских министров, состоявшейся во вторник в Ирландии, энергетические вопросы заняли центральное место в повестке. Йоргенсен сообщил журналистам, что призвал Вашингтон оценить возможные последствия запрета на экспорт дизеля.

«Я направил очень четкий сигнал своим американским коллегам, а также общественности, — заявил он. — Ни в интересах США, ни в наших интересах ограничивать максимально свободное движение энергоресурсов в столь сложные времена».

В этом году цены на энергоносители резко выросли на фоне военных ударов, повредивших энергетическую инфраструктуру в различных регионах мира, включая взаимные удары США и Ирана на Ближнем Востоке, а также России и Украины в ходе продолжающейся войны.

Трамп заявил, что рассматривает возможность запрета на экспорт на фоне рекордного роста цен на дизельное топливо, который наряду с высокими ценами на бензин создает политические риски для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в США.

Поскольку нефть является глобальным товаром и ее цены формируются на мировом рынке, экономисты предупреждают, что запрет на экспорт дизельного топлива способен нарушить цепочки поставок и может не привести к заявленной цели — снижению цен.

В Европе перспектива американского запрета заставила власти в срочном порядке разрабатывать меры, призванные не допустить перерастания ценового кризиса в кризис физического дефицита топлива. Европейские чиновники также пытаются убедить Белый дом отказаться от такого шага.

«Европа — один из наиболее уязвимых регионов, если не самый уязвимый, поскольку она импортирует огромное количество дизельного топлива», — заявил во вторник глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

«Мы вступаем в суровый период — зимний сезон, — добавил Бироль. — Россия и Ближний Восток сталкиваются с трудностями».

В письме министрам стран ЕС, с копией которого ознакомилась The Washington Post, Йоргенсен отметил, что сегодня Евросоюз подготовлен к подобной ситуации лучше, чем после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, которое вынудило Европу в срочном и болезненном порядке сокращать зависимость от российских энергоресурсов.

Тем не менее сохраняющаяся зависимость от импортируемого ископаемого топлива по-прежнему делает Европу уязвимой перед «глобальными потрясениями энергетической геополитики», написал он.

«Мы сталкиваемся с ценовым кризисом, связанным с кризисом поставок», — предупредил еврокомиссар.

По его словам, европейским столицам следует извлечь уроки из энергетического кризиса 2022 года и вновь прибегнуть к аналогичным мерам. Среди них — предоставление потребителям стимулов для сокращения спроса, а также ограничение наружного отопления и освещения.

Йоргенсен подчеркнул, что «непосредственных рисков» для поставок в настоящее время нет. Однако он предупредил, что уровень запасов газа остается «исключительно низким» после жаркого и засушливого лета, из-за которого европейским странам пришлось сжигать больше газа для производства электроэнергии.

Во вторник Координационная группа ЕС по нефти также провела заседание, чтобы оценить потенциальные последствия возможного запрета США на экспорт дизельного топлива.

В среднем Соединенные Штаты ежедневно экспортируют своим торговым партнерам около 1,4 млн баррелей дистиллятного топлива, преимущественно в Европу и Латинскую Америку.

Вашингтон направил значительные ресурсы на попытки восстановить свободное судоходство через Ормузский пролив — критически важный маршрут мировых поставок нефти, который с начала войны оказался фактически под контролем Ирана.

Однако, несмотря на возобновление движения судов, эти усилия пока не привели к заметному снижению цен, которые оказывают серьезное давление на американских фермеров и перевозчиков — отрасли, имеющие ключевое значение для электоральной поддержки республиканцев, — в преддверии ноябрьских промежуточных выборов.

В этом месяце Трамп также заявил, что позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил его «прекратить уничтожать объекты, связанные с производством дизельного топлива» в России. По словам американского президента, удары по нефтеперерабатывающим заводам усугубляют глобальный дефицит топлива.

Министр энергетики США Крис Райт дал понять, что администрация рассматривает возможность введения ограничений вместо полного запрета экспорта. По его словам, всеобъемлющий запрет способен привести к росту цен на бензин и авиационное топливо.

Против такой меры также выступили нефтяные компании. Некоторые европейские чиновники выразили надежду, что Белый дом в конечном итоге откажется от этой идеи.

Министр энергетики Ирландии Дарра О’Брайен заявил во вторник, что 90-дневный запрет «оказал бы ощутимое влияние на нас в Европейском союзе». Однако после визита в Вашингтон на прошлой неделе у него сложилось впечатление, что введение такого запрета маловероятно.

«Мы не собираемся относиться к этому беспечно, — заявил он, добавив: — Но сейчас не похоже, что такой шаг действительно будет предпринят».

Исполнительный орган ЕС — Европейская комиссия — также заявляет, что на «самом высоком уровне» убеждает американских партнеров отказаться от подобного решения.

«Мы считаем, что это плохая идея, — заявил на прошлой неделе журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Гилл. — Мы считаем, что она потенциально может иметь негативные последствия для обеих сторон».