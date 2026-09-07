Есть такой великолепный фразеологизм: «Аника-воин». Если вкратце, данное выражение дает почти полную характеристику хвастливого, задиристого, но трусливого и слабого человека, который храбр только на словах или вдали от реальной опасности.

Не знаем, как у читателя, но фраза «Аника-воин» у нас точно ассоциируется с жизненной позицией тех армянских националистов, которые любят много говорить о борьбе, сопротивлении и победах. Достаточно вспомнить пустозвонство Пашиняна: «Карабах — это Армения, и точка». Только реальность очень быстро расставила все по своим местам: «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак».

Наши народы пережили немало кровопролитных боев, и пора бы как-то приблизиться друг к другу и сделать все возможное, чтобы шагнуть в сторону мира. Тем более что все предусловия для этого есть: и парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в августе прошлого года в Вашингтоне, и вполне миролюбивые заявления официального Еревана.

Но знаете, в чем курьез? Курьез в этих самых «аниках-воинах», которые почему-то считают, что именно они знают, куда вести армянский народ и как найти дорогу в светлое будущее.

Очередным спасителем «несчастного, жертвенного» армянского народа выискался некий Айк Назарян. И вот он на своей странице в Х пишет:

«Поднимая флаг сопротивления, мы посылаем всему миру послание прямо из Смбатаберда — одной из наших исторических крепостей. Мы ясно даем понять, что вместо того, чтобы преклонять колени перед врагами человечества, новое поколение армянских националистов выбрало путь стойкости — подобно нашим неприступным крепостям. Однако мы должны понимать, что Смбатаберд — это крепость внутри еще большей крепости — Армянского нагорья. Сохранить и защитить его мы сможем лишь тогда, когда заменим нынешнюю рабскую психологию духом борьбы, а пораженческую политику — политикой победы. Но что значит поднять флаг сопротивления? Это значит, что если наши смертельные враги говорят и мечтают о так называемом „Западном Азербайджане“ и активно работают над воплощением этого замысла…»

Откровенно говоря, читая этот манифест или, скорее, бред сивой кобылы, невольно задаешься вопросом: а психам в чеховской палате номер 6 точно есть доступ к интернету?

Ну, давайте начнем с первого же абзаца. Какой флаг сопротивления вы хотите поднять? И кто эти «враги человечества»? Турки, азербайджанцы, американцы, русские? Кто? Мы понимаем, что пороть чушь — нехлопотное занятие, но хотя бы как-то соответствуйте элементарной логике.

Что означает заменить «рабскую психологию» духом борьбы? Так вы сами для себя определили эту судьбу: участь «геноцидных», которые всегда якобы находились в подчинении Турции, Ирана или России. Может, именно такая роль и отводится вам в собственной национальной картине мира?

А теперь давайте разберемся с «Западным Азербайджаном».

Для Азербайджана это не выдумка и не внезапно появившийся политический лозунг. Речь идет об историческом присутствии азербайджанцев на территории современной Армении и о судьбе людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Баку говорит об этом как об исторической памяти и вопросе, который не должен быть забыт.

При этом важно понимать простую вещь: разговор об исторических землях сам по себе еще не означает территориальных претензий. Азербайджан не заявляет, что собирается присоединить к себе современную Армению. Речь идет об истории, населении и судьбах людей.

Но националистам, конечно, гораздо удобнее представить все иначе. Так проще нарисовать образ очередного врага и объяснить молодому поколению, почему оно должно постоянно готовиться к борьбе.

Именно поэтому Смбатаберд в руках таких людей превращается из исторической крепости в декорацию для очередного воинственного манифеста. Крепость, флаг, «враг человечества», «дух борьбы», «политика победы» — все необходимые атрибуты присутствуют.

Вот только остается один маленький вопрос: а что дальше? Куда приведет эта самая «политика победы»? К очередной войне? К новым погибшим? К новым беженцам?

К очередному поколению, которое с детства будут учить видеть в соседях исключительно врагов?

На эти вопросы Айк Назарян ответа не дает. Да и откуда ему взяться? Призывать к борьбе значительно проще, чем объяснить, какой будет цена этой борьбы.

Именно здесь и проявляется «аника-воин». Находясь в безопасности, очень легко рассуждать о стойкости, сопротивлении и великих победах. Гораздо сложнее отвечать за последствия собственных слов, когда они перестают быть публикацией в интернете и начинают влиять на реальную жизнь.

А теперь представим, что подобную риторику услышит молодой армянин. Ему говорят, что вокруг смертельные враги, что страна находится внутри некой огромной крепости, что нынешняя политика является пораженческой, а единственный путь вперед — борьба. И что он должен из этого понять? Что мир — это слабость? Что соседние государства должны восприниматься исключительно как противники?

Если именно это пытаются донести до нового поколения армянские националисты, то возникает вполне закономерный вопрос: кому и зачем это нужно?

Ну и напоследок. Чтобы понять, что из себя представляет Айк Назарян, показываем вам фото зигующего армянина.

И этот «патриот» желает не мира, он просто хочет стереть с лица земли Армению. И если армянские власти не предпримут соответствующие меры в отношении этого провокатора, то эту миссию возьмут на себя азербайджанские спецслужбы…