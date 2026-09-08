Решение о расширении государственной поддержки сельскохозяйственного сектора верное, однако механизмы требуют доработки, чтобы ими могли воспользоваться все. Так Minval Politika заявил экономист Натиг Джафарли, комментируя указанное решение.

Отметим, что Совет по аграрным субсидиям утвердил ряд новых измененных механизмов выплат, направленных на модернизацию аграрного сектора, увеличение производства и стимулирование внедрения современных технологий.

По словам эксперта, в последние годы в отдельных направлениях сельского хозяйства, особенно в животноводстве, наблюдается заметный спад. На этом фоне поддержка фермеров через субсидии может сыграть важную роль в восстановлении производства.

Особую проблему Джафарли видит в сокращении поголовья скота. По его словам, за последние пять лет количество крупного рогатого скота в Азербайджане сократилось примерно на 240 тысяч голов, а мелкого рогатого скота — более чем на 2 миллиона. При этом рост цен на мясо делает развитие животноводства особенно актуальным.

«Нужно, чтобы мелкие и средние хозяйства тоже подключились к развитию этой отрасли. Именно десятки тысяч мелких хозяйств могут дать огромный импульс для обеспечения внутреннего рынка мясом и молоком», — отметил эксперт.

Он считает, что нынешняя система в большей степени ориентирована на крупные хозяйства, поскольку для получения некоторых видов поддержки необходимо иметь значительное количество животных или большие площади пастбищ. В результате небольшие фермеры, располагающие, например, 20–50 головами мелкого или несколькими головами крупного рогатого скота, фактически остаются за пределами программы.

По мнению Джафарли, государству следует искать механизмы поддержки именно таких хозяйств, поскольку они традиционно играли значительную роль в сельском хозяйстве Азербайджана.

Эксперт также прокомментировал государственную поддержку расходов на международную сертификацию сельхозпродукции. Он отметил, что получение международных сертификатов необходимо для выхода на новые рынки, однако для небольших фермеров стоимость сертификации, логистики и сопутствующей документации может быть слишком высокой.

«Не совсем логично, чтобы каждый фермер отдельно получал сертификаты. Нужно создавать крупные компании, которые смогут получить необходимые разрешения и сертификаты для выхода на международные рынки, а фермеры могли бы сдавать им свою продукцию», — считает Джафарли.

По его словам, подобная модель позволит объединить продукцию небольших хозяйств, сократить расходы на сертификацию и логистику и сформировать объемы, необходимые для выхода на крупные зарубежные рынки.

При этом Джафарли предупреждает, что наращивание экспорта сельхозпродукции не должно происходить в ущерб внутреннему рынку. Если экспорт будет расти быстрее производства, это может привести к дополнительному повышению цен внутри страны.

«Если мы хотим выводить больше товаров на международные рынки, необходимо нарастить производство. Если роста производства не будет, а мы будем думать только об экспорте, на внутреннем рынке цены тоже начнут повышаться», — отметил он.

По мнению эксперта, главным приоритетом должно стать увеличение объемов сельскохозяйственного производства и снижение себестоимости продукции. Рост производства, считает Джафарли, позволит одновременно обеспечить внутренний рынок и создать дополнительные возможности для экспорта.

Отметим, что одним из новых направлений субсидирования станет поддержка тепличных хозяйств. В зависимости от технологического уровня теплицы и используемого укрывного материала субсидия на создание теплиц составит от 500 до 5 000 манатов на гектар. Для высокотехнологичных теплиц четвертого поколения со стеклянным покрытием предусмотрена выплата в размере 5 тыс. манатов на гектар, с поликарбонатным покрытием — 3 тыс. манатов, с высококачественным полиэтиленовым покрытием — 2,5 тыс. манатов. Для теплиц третьего поколения размер субсидии составит от 1 тыс. до 2 тыс. манатов на гектар, в зависимости от покрытия.

Отдельно введена новая субсидия для молочного производства. За каждый литр охлажденного сырого молока, поставленного зарегистрированным в электронной системе сельского хозяйства перерабатывающим предприятиям и приемным пунктам, будет выплачиваться 7 гяпиков. При сдаче молока через кооперативы размер субсидии увеличивается еще на 20%.

Получение поддержки будет зависеть от соблюдения ряда требований, включая декларирование продукции в электронной системе, идентификацию животных, страхование, охлаждение молока и соответствие установленным стандартам качества.

Изменения коснулись и садоводства. По всей территории Азербайджана сохраняется требование использовать сертифицированные саженцы, однако отменяются требования по анализу электропроводности почвы и проверке саженцев на отсутствие вирусов. Кроме того, расширены возможности для создания интенсивных садов. Минимальная площадь интенсивных оливковых садов снижена с 50 до 5 гектаров, а в Нахчыванской Автономной Республике минимальная площадь для всех видов садов установлена на уровне 1 гектара.

Изменены и требования к высоте расположения отдельных садов. В частности, для интенсивных фисташковых садов высотный предел увеличен до 1 000 метров. В Карабахе и Восточном Зангезуре отменено минимальное требование по высоте для гранатовых садов, а максимальная высота для оливковых садов увеличена до 300 метров. В Нахчыване отменено минимальное требование по высоте для ореховых садов.

Дифференцирована также поддержка хлопководства в зависимости от технологии орошения. При традиционном орошении субсидия составит 200 манатов за тонну, при спринклерном и пивотном — 215 манатов, а при капельном орошении — 300 манатов за тонну.

Новые меры поддержки предусмотрены и для культур с высоким экспортным потенциалом. На создание открытых плантаций аронии будет предоставляться единовременная субсидия в размере 7,5 тыс. манатов на гектар, а плантаций роз для производства эфирного масла — 6 тыс. манатов на гектар.

Еще одним новым направлением станет поддержка малого, или бутикового, виноделия. Государство планирует стимулировать производство премиального вина из местных сортов винограда, развитие агротуризма и создание экспортно ориентированных микробрендов.

На создание сверхинтенсивных виноградников площадью от 5 до 20 гектаров предусмотрена субсидия 20 тыс. манатов на гектар, интенсивных виноградников — 10 тыс. манатов на гектар. К 2030 году планируется создать 20 новых бутиковых винодельческих хозяйств.

Впервые в Азербайджане вводится и субсидирование продукции рыбоводства. Для увеличения мощностей аквакультурных хозяйств государство будет выплачивать 2 тыс. манатов за тонну произведенной в стране продукции лососевых и осетровых пород и 600 манатов за тонну карповых и сомовых.

Субсидии смогут получать хозяйства, зарегистрированные в электронной системе сельского хозяйства, при условии официальной сдачи произведенной продукции поставщикам с оформлением необходимых документов.

Дополнительная мера поддержки предусмотрена для птицеводства в Нахчыване. В целях восстановления местного производства столовых яиц зарегистрированным птицеводческим хозяйствам будет выплачиваться 30 манатов за каждую 1 000 проданных поставщикам столовых яиц.

Таким образом, новые решения Совета по аграрным субсидиям охватывают сразу несколько направлений — от модернизации тепличных хозяйств и молочного производства до развития садоводства, виноградарства, рыбоводства и птицеводства.