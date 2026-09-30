Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева опубликовала видео с посещения главой государства международных выставок ADEX-2026 и Securex Caspian в Баку.

ADEX-2026 – 6-я Азербайджанская международная оборонная выставка, на которой представлены вооружение, военная техника, системы связи, беспилотные платформы и другие разработки оборонной промышленности.

На выставке Securex Caspian представлены технологии и оборудование для обеспечения безопасности, охраны границ и общественного порядка.

В рамках посещения выставок Алиев ознакомился с представленными образцами продукции и разработками.

