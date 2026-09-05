Подразделения Сил обороны Украины получили приказ соблюдать режим тишины на линии боевого столкновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в нескольких бригадах на разных направлениях и высокопоставленного представителя силового блока.

По данным источников издания, в указанный период украинским подразделениям предписано соблюдать режим тишины.

Приказ появился на фоне подготовки переговоров при участии представителей президента США Дональда Трампа. Спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные планируют посетить Москву и Киев для обсуждения возможного прекращения войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время визитов американских представителей 5 и 6 сентября Украина обеспечит «нормальное функционирование российского воздушного пространства».