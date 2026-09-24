Посол США при ООН Майк Уолтц заявил, что президент Дональд Трамп добивается прекращения войны в Украине и считает необходимым остановить кровопролитие.

«Президент Трамп на этой неделе заявил всему миру то, что говорил последние четыре года: убийства должны прекратиться», – сказал Уолтц на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, речь не должна идти о победе России или Украины, поскольку от продолжения конфликта проигрывают все.

«Все проигрывают. Проигрывает весь мир», – подчеркнул американский дипломат.

По его словам, Россия должна заключить сделку, прекратить убийства и завершить конфликт.

Американский посол отметил, что обе стороны должны вернуться за стол переговоров, поскольку военного решения конфликта нет. США выступают за немедленное и полное прекращение боевых действий и возобновление содержательного диалога, добавил он.

Уолтц также заявил, что нынешний опасный путь развития конфликта необходимо изменить с помощью дипломатии и переговоров, а не военных средств.