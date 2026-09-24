Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что так называемые «Анкориджские соглашения» больше не являются частью переговорного процесса с Россией.

«На мой взгляд, то, что произошло с нейтральностью Украины и анкориджскими соглашениями «3 + 2», – переговорный процесс от всего этого отошел. И здесь сыграла роль команда США», – сказал Зеленский во время общения с представителями украинской общины в США.

По его словам, речь идет о требованиях, связанных с признанием российского суверенитета над Крымом, Донецкой и Луганской областями, а также оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей.

Зеленский отметил, что наиболее значительную роль в снятии с повестки так называемого «духа Анкориджа» сыграли Вооруженные силы Украины.