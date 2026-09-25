Турция отвергла обвинения министра обороны Израиля Исраэля Каца в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана и назвала их безосновательными. Об этом говорится в заявлении управления по коммуникациям администрации турецкого президента.

«Безосновательные и неуместные высказывания Каца в адрес нашего президента не способны скрыть происходящее в Газе», – отметили в управлении.

В Анкаре подчеркнули, что действия израильского руководства в секторе Газа противоречат нормам международного права.

Турция также заявила, что продолжит защищать права пострадавших в конфликтах и укреплять мир и справедливость.

Поводом для реакции Анкары стали слова Каца, опубликованные в социальной сети X после выступления Эрдогана на Генеральной Ассамблее ООН. Израильский министр обвинил турецкого лидера в поддержке и финансировании ХАМАС, а также заявил, что Эрдоган якобы стремится возродить Османскую империю.