Сенат США отклонил резолюцию, которая ограничила бы возможность президента Дональда Трампа отдавать приказы о новых ударах по Ирану. Об этом пишет The Washington Post.

Резолюцию отклонили со счетом 49 против 50 после того, как в июле ее одобрила Палата представителей. Четыре республиканца – сенаторы Рэнд Пол от Кентукки, Сьюзан Коллинз от Мэна, Лиза Мурковски от Аляски и Том Тиллис от Северной Каролины – пошли наперекор Трампу и проголосовали вместе с демократами за резолюцию. Единственный демократ, сенатор Джон Феттерман от Пенсильвании, выступил против нее.

Голосование прошло на фоне растущей обеспокоенности среди республиканцев из-за войны с Ираном в преддверии промежуточных выборов.

Резолюция о военных полномочиях 1973 года – закон, на основании которого демократы добились проведения нынешнего голосования, – предусматривает, что президент должен вывести американские войска, участвующие в боевых действиях за рубежом без санкции Конгресса, если Конгресс принимает соответствующую резолюцию.

Администрация Трампа утверждает, что этот закон противоречит Конституции, а положение, позволяющее Конгрессу принимать резолюции о военных полномочиях, которые президент не может наложить вето, имеет еще более сомнительные правовые основания.