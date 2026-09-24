Председатель КНР Си Цзиньпин призвал США и Иран как можно скорее вернуться к диалогу и переговорам, а также поддержал их возвращение к Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

В ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Си Цзиньпин заявил, что Китай «всегда считал необходимым уважать суверенитет и безопасность всех стран» и «последовательно играл конструктивную роль в ослаблении напряженности и деэскалации ситуации».

Китай также призывает стороны придерживаться мирного решения и сохранять динамику переговоров, отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин выразил надежду, что США и Иран в конечном итоге достигнут всеобъемлющего соглашения, охватывающего ядерную проблему и другие вопросы, и в ближайшее время установят мир.