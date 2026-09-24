Руководитель аппарата премьер-министра Армении Лилит Макунц и временный поверенный в делах США в Армении Дэвид Аллен обсудили реализацию «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) и дальнейшие шаги по укреплению мира между Ереваном и Баку. Об этом сообщили армянские СМИ со ссылкой на аппарат премьер-министра Армении.

Стороны обсудили повестку стратегических отношений Армении и США, а также ход реализации проекта TRIPP, направленного на разблокирование региональных коммуникаций. В ходе встречи была подчеркнута важность последовательных шагов для укрепления мира между Арменией и Азербайджаном.

Ранее в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН состоялось организованное правительством США мероприятие, посвященное реализации TRIPP и развитию Транскаспийского торгового маршрута. В нем приняли участие главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов, а также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.