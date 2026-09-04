Посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отправятся в Москву в эти выходные. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских официальных лиц.

По его информации, Уиткофф и Кушнер прибудут в Москву в субботу, 5 сентября. В этот день они планируют провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день они намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Axios отметил, что это будет первый визит Уиткоффа и Кушнера на Украину после возвращения Трампа в Белый дом.