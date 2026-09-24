Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердили приверженность развитию Исламабадского меморандума о взаимопонимании и выступили за деэскалацию и дипломатическое урегулирование региональных конфликтов. Об этом Шариф написал в соцсети X по итогам встречи с Пезешкианом на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Я вновь выразил глубокую обеспокоенность Пакистана затяжным конфликтом и подчеркнул настоятельную необходимость сдержанности, деэскалации и последовательной дипломатии. Мы по-прежнему привержены развитию Исламабадского меморандума о взаимопонимании», – говорится в сообщении.

По словам Шарифа, стороны подтвердили глубокие и давние связи между Пакистаном и Ираном, а также намерение расширять двустороннее сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Премьер-министр также сообщил, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по меняющейся региональной обстановке.