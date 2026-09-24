Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает от США конкретных шагов для возвращения страны в программу F-35 и рассчитывает добиться результата в этом вопросе.

«Господин Трамп продемонстрировал позитивную волю в вопросе возвращения Турции в программу F-35. Теперь мы ожидаем, что эта воля воплотится в конкретные шаги», — заявил Эрдоган журналистам в Турецком доме в Нью-Йорке.

По словам турецкого лидера, Анкара продолжает контакты с Вашингтоном по этому вопросу. Он добавил, что в успех переговоров в этом направлении.

Турция была исключена из программы F-35 после приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400. Вашингтон приостановил участие Анкары в программе в 2019 году.