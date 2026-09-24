Французская актриса Марина Влади, известная также как жена Владимира Высоцкого, умерла на 89-м году жизни. Об этом сообщает BFM.

«Франко-русская актриса, певица и писательница Марина Влади умерла в этот четверг, 24 сентября», – говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Настоящее имя Влади – Екатерина-Марина Полякова-Байдарова. Она родилась 10 мая 1938 года во французском Клиши в семье русских эмигрантов. Ее отец был оперным певцом, а мать – балериной. В кино Влади начала сниматься еще в детстве, а известность ей принесла главная роль в фильме «Колдунья» (1956), снятом по мотивам повести Александра Куприна «Олеся».

В 1963 году Влади получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале за фильм Марко Феррери «Королева пчел». Она также снималась у Жан-Люка Годара, Орсона Уэллса и других известных режиссеров, сыграв более чем в 100 фильмах.

В СССР и России Влади была особенно известна благодаря отношениям с Владимиром Высоцким. Они познакомились в 1967 году, а в 1970-м поженились. Их брак продолжался до смерти Высоцкого в 1980 году.

После смерти поэта Влади написала книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет», посвященную их отношениям и жизни Высоцкого.