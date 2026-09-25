Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия может готовиться к новой мобилизации примерно 300 тысяч человек.

«Новая мобилизация 300 тысяч человек – это сценарий, который кажется нам достоверным», – сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.

По словам французского президента, несколько признаков указывают на то, что Россия готовится к новой мобилизации. При этом он связал возможное увеличение численности российских войск с продолжением боевых действий в Украине.

«Сигнал, который сегодня подает Россия: мы готовы пойти на еще большие жертвы, чтобы захватить весь Донбасс», – подчеркнул Макрон.

Он отметил, что при нынешних темпах продвижения российским войскам потребуется еще полтора-два года, чтобы установить контроль над оставшейся неподконтрольной России частью Донбасса.

По оценке Макрона, это будет сопровождаться «ужасными потерями» и страданиями Украины. Французский президент заявил, что в этой ситуации ответственность Европы заключается в поддержке Украины.