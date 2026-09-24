Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение Греции приобрести израильские системы противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом говорится в сообщении канцелярии израильского премьера по итогам его встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Нетаньяху подчеркнул важность стратегического партнерства двух стран для региональной стабильности.

Стороны также обсудили региональные события, сотрудничество в энергетической сфере и подготовку нового трехстороннего саммита Израиль—Греция—Кипр.

Ранее Израиль и Греция подписали соглашение о создании многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны «Щит Ахилла». Проект предусматривает использование израильских оборонных систем и оценивается примерно в 3 млрд евро.

