Акция протеста против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поставок оружия Израилю и военных действий в Газе и Иране прошла у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Guardian.

Сотни демонстрантов собрались возле здания ООН перед выступлением Нетаньяху на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи. Участники требовали арестовать израильского премьера и скандировали: «Свободу Палестине», «Финансируйте людей, а не бомбы» и «Пусть Газа живет».

Протестующие также блокировали движение на одной из улиц возле штаб-квартиры ООН. Полиция задержала десятки участников акции, которых доставили в автобусы.

В акции приняли участие представители различных групп, в том числе активисты Jewish Voice for Peace, палестинские и еврейские жители Нью-Йорка, а также некоторые американские политики и кандидаты на предстоящих выборах.

