Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия рассматривает Европу как стратегический тыл Украины, поскольку европейские страны оказывают Киеву финансовую, военную и логистическую поддержку.

По словам французского президента, речь идет в том числе о гибридных атаках.

«Мы подвергались информационным атакам, кибератакам, они были задокументированы и атрибутированы», – заявил Макрон в интервью TF1.

Он также упомянул попытку атаки в аэропорту Лейпцига, которую немецкие спецслужбы связывают с российским ГРУ, инцидент с датским фрегатом, нарушения воздушного пространства нескольких европейских стран и другие враждебные действия.

Макрон подчеркнул, что поддержка Украины необходима для обеспечения безопасности Европы. По его словам, российские действия направлены на запугивание европейцев и прекращение поддержки Киева, однако Франция не намерена отказываться от этого курса.