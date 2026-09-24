Министр обороны Италии Гвидо Крозетто опроверг сообщение El Mundo о возможной подготовке Россией атак с помощью дронов против Италии, Испании или Франции. Об этом министр написал в соцсети X.

«Тревога, которую сегодня утром подняла испанская газета – выдвигающая предположения о возможных атаках российских кораблей и дронов на Италию, Испанию и Францию – никому не приносит пользы и не имеет под собой никаких фактических оснований. Мы и так живем в сложные и «напряженные» времена, и никому не нужно еще больше подливать масла в огонь», – подчеркнул он.

Ранее El Mundo сообщило о якобы существующем подробном отчете, подготовленном после визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. По данным издания, правительства Испании, Франции и Италии были проинформированы о том, что Россия якобы готовила возможную операцию с использованием дронов против одной из этих стран.