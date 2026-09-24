МАГАТЭ намерено работать со всеми сторонами, включая Россию, чтобы восстановить доступ к ядерным объектам Ирана, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Мы будем работать со всеми сторонами, включая Россию, чтобы прийти к дипломатическому решению, что незаменимо для возвращения доступа (к ядерным объектам Ирана). Надо работать со всеми сторонами», – сказал он.

Гросси также указал, что в Иране по-прежнему остается значительное количество ядерного материала. По его словам, МАГАТЭ сможет достаточно быстро направить инспекторов в страну и оценить ситуацию, если будет достигнута политическая договоренность.