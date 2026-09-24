Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности по новому пакету ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

«Мы сегодня договорились, не буду говорить с кем, о пакете ракет для систем Patriot. Это важное решение», – сказал Зеленский во время встречи с представителями украинской общины в США.

Ранее Зеленский заявил, что Украина на высшем уровне договаривается о поставках ракет для систем ПВО, собирая их небольшими партиями. По его словам, стране необходимо значительно увеличить количество перехватчиков для защиты от баллистических ракет.

В то же время Украина продолжает переговоры с США о возможности производства ракет для Patriot на своей территории. Киев рассчитывает получить соответствующую лицензию, однако американская сторона пока не приняла окончательного решения по этому вопросу.