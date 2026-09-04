Украина готова обеспечить безопасность воздушного пространства во время визита спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Одновременно он призвал Россию отказаться от воздушных ударов по Украине на период поездки американских представителей, предложив Москве зеркальный шаг.

По словам Зеленского, Уиткофф и Кушнер представят российской стороне свои предложения и выслушают позицию Москвы. После визита в Россию американская делегация намерена отправиться в Киев.

Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на максимально конструктивные переговоры и считает необходимым искать реальные варианты для завершения войны.