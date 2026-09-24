Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН предложил передать иранской делегации устройство Starlink.

Обращаясь к президенту Генассамблеи ООН, Нетаньяху заявил, что иранские власти особенно опасаются предоставления гражданам доступа к спутниковому интернету Starlink, поскольку он позволяет получать информацию и свободно выражать свои мысли.

«Именно поэтому иранский режим тратит миллиарды долларов на цензуру интернета», — сказал израильский премьер.

Нетаньяху передал устройство президенту Генассамблеи ООН, предложив вручить его иранской делегации. Он выразил уверенность, что ее представители «неизбежно перебегут» на другую сторону и тогда смогут «свободно рассказывать о происходящем в Иране в социальных сетях».

Примечательно, что во время выступления Нетаньяху иранская делегация покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН. На своих местах они оставили портрет убитого командующего силами «Кудс» Касема Сулеймани.