Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) усилить дипломатические усилия для противодействия исламофобии и насилию в отношении мусульманских общин. Об этом Байрамов заявил на координационной встрече ОИС в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил МИД Азербайджана в соцсети X.

Министр поздравил Исмаила ульд Шейха Ахмеда со вступлением в должность генерального секретаря ОИС и подчеркнул важность солидарности на фоне роста исламофобии.

Байрамов также вновь подтвердил поддержку Азербайджаном государственности Палестины и выразил обеспокоенность усилением военных конфликтов в регионе.

По его словам, необходимо активизировать дипломатические усилия и совместные действия стран ОИС для противодействия дискриминации и насилию в отношении мусульманских общин по всему миру.

Байрамов также рассказал о подготовке к саммиту ОИС, который пройдет в Азербайджане в 2027 году.