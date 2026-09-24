Военнослужащие Азербайджана, Турции и Узбекистана в рамках учений «Сила единства – 2026» в Азербайджане отработали высадку десанта с вертолетов и нейтрализацию условных террористических группировок. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского Министерства обороны.

Согласно сценарию учений, военнослужащие высадились с вертолетов, заняли оперативные позиции и выполнили задачи по нейтрализации условных террористических группировок.

В Минобороны отметили, что военнослужащие трех стран продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность действий.

Основное внимание на этом этапе уделялось совершенствованию практических навыков и взаимодействию авиации с личным составом.

