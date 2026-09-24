США передали Сирии 36 древних артефактов общей стоимостью более $5 млн, включая рельеф из Пальмиры и 14 мозаик, похищенных из древнеримской виллы, сообщил окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг.

В числе возвращенных артефактов – 31 предмет, незаконно ввезенный в Нью-Йорк ливанским контрабандистом Жоржем Лотфи. Он находится в международном розыске. Среди этих ценностей – каменный рельеф из Пальмиры и 14 уникальных мозаик, похищенных из древнеримской виллы на территории Сирии.

Еще 13 предметов были изъяты из коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Четыре артефакта изъяли из личной коллекции одного из крупнейших коллекционеров древнего искусства Майкла Стейнхардта, в отношении которого проводилось «многолетнее расследование».

Поверенный в делах Сирии в США Мохамед Насер Канатри заявил, что благодаря сирийско-американскому сотрудничеству часть сирийской истории наконец возвращается домой.