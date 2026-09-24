Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение об уничтожении ядерных объектов Ирана было одним из самых простых, которые ему приходилось принимать, несмотря на сложность самой операции.

«Уничтожить ядерные объекты Ирана было трудно. Очень трудно. Но для меня это было одним из самых простых решений, которые мне когда-либо приходилось принимать на посту премьер-министра, потому что? если бы мы этого не сделали, мы все были бы мертвы», — сказал Нетаньяху, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Он также заявил, что Израиль защищает страны, делегации которых покинули зал во время его выступления.

«А теперь хотите услышать настоящую иронию? Израиль также защищает многие страны, чьи делегации только что покинули этот зал», – сказал премьер.

По словам Нетаньяху, многие лидеры этих государств в частном порядке благодарят Израиль за уничтожение ядерных объектов Ирана.

Примечательно, что после того, как израильского премьера пригласили на трибуну, десятки дипломатов встали со своих мест и направились к выходу. В зале продолжались возгласы неодобрения, а в начале выступления израильский премьер призвал тех, кто еще не успел покинуть зал, сделать это незамедлительно.

Выступления Нетаньяху на общеполитических дискуссиях Генассамблеи ООН в последние годы проходили на фоне массового ухода делегаций и заметно опустевшего зала.