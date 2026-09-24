Гражданин Узбекистана и натурализованный гражданин США Давуд Ансари, также известный как Козимжон Гафуров, предстанет перед федеральным судом в Бруклине по обвинениям в попытке оказать материальную поддержку террористическим организациям ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусре».

Как сообщило ФБР Нью-Йорка, Ансари был экстрадирован в США из Грузии 23 сентября.

Согласно обвинительному заключению, ему предъявлены два обвинения – в сговоре с целью оказания материальной поддержки ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусре», а также непосредственно в попытке предоставить подобную поддержку.

По версии американского следствия, Ансари руководил группой, которая собирала деньги и помогала людям из Бруклина отправляться в Сирию для вступления в ИГИЛ или «Джебхат ан-Нусру». Следствие утверждает, что в 2013 году участники группы профинансировали поездку в Сирию как минимум трех человек. Предположительно, все трое впоследствии погибли.

Американские власти считают, что группа также собирала средства для поддержки семей людей, отправившихся в Сирию.

Ансари покинул США в мае 2016 года, через несколько дней после ареста одного из его предполагаемых сообщников, и с тех пор находился в розыске. Обвинительное заключение по делу было вынесено федеральным жюри в Бруклине в ноябре 2021 года.

Слушания по делу пройдут в федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка.