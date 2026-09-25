Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН отверг обвинения в геноциде в Газе.

«Это геноцид? Конечно, нет. Это полная противоположность геноциду», — заявил Нетаньяху.

Обращаясь к тем, кто обвиняет Израиль и его военнослужащих, премьер стал утверждать, что они распространяют «ложь» и искажают факты.

«Позор вам! Позор за искажение фактов. Позор за то, что вы меняете местами жертву и агрессора. Позор за то, что вы плюете в лицо правде!» – отметил Нетаньяху.

Израильский премьер также заявил, что его страна не совершала геноцид, а якобы предотвратила его.

В качестве аргумента Нетаньяху привел события 7 октября 2023 года. По его словам, бойцы ХАМАС «убивали переживших Холокост, сжигали детей заживо на глазах у родителей, а также насиловали и убивали женщин».

«В тот день они убили 1 200 человек», – заявил израильский премьер.

Нетаньяху также обрушился на тех, кто обвиняет Израиль в геноциде палестинцев, заявив, что они «меняют местами жертву и агрессора».

Глава израильского правительства также раскритиковал Великобританию и Францию за обвинения Израиля в «колониализме».

«Да бросьте! Они обвиняют Израиль – крошечный Израиль – в колониализме. И кто нас обвиняет? Среди них – люди из Великобритании и Франции», – заявил израильский премьер.