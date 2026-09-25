Работы по делимитации армяно-азербайджанской границы вскоре возобновятся, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян. Об этом сообщают армянские СМИ.

Он не уточнил сроки возобновления работ, но отметил, что сотрудничество Еревана и Баку в этом направлении продолжится.

«Мы утвердили регламент, и работа будет продолжаться в соответствии с ним. Об этом обязательно будет объявлено», – отметил Григорян.

По его словам, Армения настроена на стабилизацию ситуации и установление долгосрочного мира в регионе.