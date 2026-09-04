Все 535 квартир, выставленных Государственным агентством жилищного строительства (MİDA) на льготную продажу в Лянкяране, Ширване и Евлахе, уже выбраны гражданами.

Продажа стартовала 4 сентября в 11:00 через систему «Льготное жильё» на портале «Электронное правительство». Квартиры можно было приобрести с использованием ипотечного кредита либо за счёт собственных средств.

На продажу были выставлены одна квартира в Лянкяранском жилом комплексе, 528 квартир — в Ширванском и шесть — в Евлахском.

Контроль за процессом выбора осуществлялся в оперативном штабе с участием представителей Службы государственной безопасности, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Агентства инноваций и цифрового развития, AzInTelecom, а также СМИ.

После завершения выбора квартир представитель MİDA продемонстрировал изменения в системе «Льготное жильё» и дополнительные меры безопасности, введённые для предотвращения ускоренного бронирования квартир с помощью специального программного обеспечения.

Выбор квартир в порядке ожидания начался в 12:00 и продлится до 16:00.