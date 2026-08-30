Двое граждан Азербайджана, входивших в состав экипажа потерпевшего крушение парома FİLOJET у берегов Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), спасены и выписаны из больницы после оказания медицинской помощи. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил председатель Общества дружбы Азербайджан – Кипр Орхан Гасаноглу.

По его словам, среди членов экипажа судна находились Валех Гумматов и Рашад Ибрагимов.

«Соотечественников уже выписали из больницы после оказания первой медицинской помощи. Их здоровью ничего не угрожает», – отметил Гасаноглу.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате крушения парома, следовавшего по маршруту Гирне – Ташуджу.

Отметим, паром FİLOJET затонул у побережья ТРСК в воскресенье примерно в четырех милях от Гирне. На борту находились 267 человек. По последним данным, 237 человек были спасены, семь погибли, поиски еще 23 продолжаются с использованием катеров и беспилотников.