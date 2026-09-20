Пять партий проходят в Госдуму девятого созыва по данным двух экзитполов — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».

Согласно данным АЦ ВЦИОМ, «Единая Россия» набирает 49,4% голосов, КПРФ — 14,2%, ЛДПР — 10,7%, «Новые люди» — 9,7%, «Справедливая Россия» — 6,6%.

По данным ИНСОМАР, «Единая Россия» получает 52,8% голосов, КПРФ — 14,8%, ЛДПР — 9,9%, «Новые люди» — 8,6%, «Справедливая Россия» — 5,5%.

Опрос АЦ ВЦИОМ проводился на 1 755 избирательных участках в 69 регионах России. ИНСОМАР провел опрос на 987 участках в 58 регионах.