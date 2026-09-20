США призвали своих граждан на Ближнем Востоке соблюдать повышенную осторожность на фоне роста напряженности вокруг Йемена и возможного расширения военной операции против хуситов.

Дипломатические представительства США в Израиле, Иордании, Ираке, Бахрейне, Катаре, Омане, ОАЭ, Саудовской Аравии и Ливане заявили, что «обстановка в сфере безопасности остается сложной». Американским гражданам, находящимся в регионе, рекомендовано проявлять повышенную бдительность и быть готовыми к возможным отменам рейсов.

На этом фоне президент США Дональд Трамп досрочно покинул Кэмп-Дэвид и вернулся в Вашингтон на сутки раньше запланированного срока. По данным CNN, перед этим Трамп рассматривал варианты нанесения ударов по Йемену в рамках готовящейся крупномасштабной военной операции против хуситов.

Одновременно американский стратегический бомбардировщик вылетел с британской авиабазы RAF Fairford на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Тем временем Иран привел свои вооруженные силы в состояние максимальной готовности.