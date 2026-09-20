Бывшие высокопоставленные британские военачальники заявили о тяжелом состоянии вооруженных сил страны и призвали правительство увеличить расходы на оборону, сообщает The Telegraph.

«Наши вооруженные силы на протяжении многих лет недофинансировались и сейчас находятся в довольно плачевном состоянии», – заявил экс-министр безопасности Алан Уэст.

По его словам, Великобритания фактически уже находится в «серой зоне».

«Во многих отношениях можно утверждать, что мы уже находимся в состоянии войны. Мы определенно находимся в серой зоне, будь то кибератаки, появление беспилотников вблизи объектов или угрозы подводным кабелям», – указал Уэст.

Бывший главнокомандующий британскими вооруженными силами генерал Ник Паркер заявил, что обеспечение безопасности страны является первейшей обязанностью любого правительства.

«По мере роста угроз Великобритании потребуется лидерство: необходимо честно говорить обществу о рисках, менять национальные приоритеты и принимать трудные решения, которые не всегда будут популярными. Я не уверен, что это правительство понимает масштаб этой ответственности», – пояснил Паркер.

Бывший начальник Генерального штаба Ричард Даннатт обвинил премьер-министра Энди Бернэма и канцлера казначейства Джона Хили в пренебрежении безопасностью страны.

«Суть в том, что Энди Бернэм и, к сожалению, теперь Джон Хили играют с национальной безопасностью», – заявил он.

Даннатт призвал правительство гарантировать увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП не позднее 2035 года.

Поводом для критики правительства, пишет газета, стал спор о финансировании вооруженных сил. Лидер Консервативной партии Кеми Баденок предложила сократить социальные расходы, чтобы увеличить оборонный бюджет до 3% ВВП к 2030 году. Бернэм выступал против такого решения, отмечает издание. По ее словам, власти должны перестать делать вид, что живут в беззаботном мире «конца истории».

«Пора отнестись к ситуации всерьез», — заключила она.

Правительство Британии планирует увеличить оборонные расходы до 2,7% ВВП в 2027–2028 финансовом году и обязалось довести их до 3,5% к 2035 году.