Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что архипелаг Сен-Пьер и Микелон остается французской территорией, комментируя карту президента США Дональда Трампа с островами в цветах американского флага.

«Это очевидно. Мы не станем повторять это каждое утро только потому, что у кого-то возникают странные идеи или кто-то говорит странные вещи», – сказал Макрон журналистам.

Он сделал это заявление по прибытии на острова, отвечая на вопрос о публикации Трампом карты Северной и части Центральной Америки, на которой Сен-Пьер и Микелон были окрашены в цвета флага США.

Макрон указал, что горд и счастлив провести на островах два дня. По его словам, несмотря на то что океан разделяет Францию и архипелаг, их объединяют общие ценности, судьба и Республика.

Трамп 7 сентября опубликовал в Truth Social карту, на которой в цвета американского флага также были окрашены Канада, Гренландия, Мексика, Исландия, страны Карибского бассейна и французские Антильские острова. На карте была надпись United States of America.