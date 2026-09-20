Самая массированная атака беспилотников на Москву привела к масштабным сбоям в работе столичного авиаузла: более 400 рейсов были задержаны, часть – отменена или перенаправлена на запасные аэродромы. Об этом сообщает РБК.

Ограничения затронули аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, однако позже во всех воздушных гаванях их сняли.

Во Внуково более десяти самолетов, следовавших из Челябинска, Стамбула, Даламана, Дубая, Ташкента и Екатеринбурга, ушли на запасные аэродромы. С начала суток там отменили 11 рейсов, на вылет задержали 60, на прилет – 69.

Наиболее серьезные перебои пришлись на Шереметьево, где были задержаны 247 рейсов – 121 на прилет и 126 на вылет. Еще около 35 рейсов отменили, а часть самолетов перенаправили в Нижний Новгород, Казань, Чебоксары и Санкт-Петербург.

В Домодедово задержали 27 рейсов на прилет, еще один рейс отменили. В Жуковском отменили два рейса, четыре задержали на прилет и три – на вылет.

Из-за ограничений крупнейшие российские авиакомпании также скорректировали расписание. «Аэрофлот» перенес время вылета ряда рейсов, отменил часть перелетов и направил некоторые самолеты в запасные аэропорты. Аналогичные изменения в расписание внесла авиакомпания «Победа».

После снятия ограничений аэропорты возобновили работу по скорректированному расписанию.

Ранее сообщалось, что массированная атака на Москву стала одной из крупнейших за последнее время. Российские власти заявили о сбитии сотен украинских дронов и повреждении объекта на территории Московского НПЗ.