Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию завершить войну и выбрать мир после массированной атаки украинских дронов и ракет по Москве и Московской области в ночь на 20 сентября.

«Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО за счет других регионов, а завершить свою жестокую войну и избрать мир», – заявил украинский президент, слова которого опубликованы в его Telegram-канале.

Зеленский отметил, что для деэскалации конфликта уже существуют возможные шаги в сфере энергетики и продовольственной безопасности, однако для их реализации необходима политическая воля.

По его словам, украинские дальнобойные средства поразили в Московском регионе одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объект логистики.

Он указал, что в ходе ночной атаки применялись, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляница», Vendetta, «Февраль», «Барс», «Фламинго», «Январь» и Pelican. Кроме того, по словам Зеленского, украинские силы нанесли удар по предприятию в Воронежской области.

Ранее сообщалось, что массированная атака на Москву стала одной из крупнейших за последнее время. Российские власти заявили о сбитии сотен украинских дронов и повреждении объекта на территории Московского НПЗ.

