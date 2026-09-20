Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план по введению масштабных санкций против Международного уголовного суда, которые могут затронуть подавляющее большинство его финансовых операций, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, точные сроки принятия окончательного решения пока не определены. Однако неназванные представители американской администрации допускают, что ясность по этому вопросу может появиться уже в ближайшую неделю.

Как указывает WSJ, ограничения могут затронуть подавляющее большинство финансовых операций с МУС. Для их реализации предусматривается переходный период продолжительностью от шести до семи месяцев.

По оценке издания, такой шаг потенциально способен серьезно осложнить работу суда: ограничения могут заблокировать долларовые операции и лишить МУС доступа к значительной части мировой финансовой системы. Исключение, как сообщает WSJ, может быть сделано для финансовых операций, связанных с услугами связи.

Администрация США уже неоднократно вводила санкции против МУС. Так, 6 февраля 2025 года Трамп подписал указ, предусматривающий рестрикции в отношении должностных лиц суда.

Американские власти обвиняют МУС в неправомерных действиях в отношении США и их союзников, включая Израиль. Указ предусматривает возможность введения финансовых и визовых ограничений против сотрудников суда, участвующих в расследованиях в отношении граждан США или граждан союзных государств.